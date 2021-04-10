AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye'deki koltuk vakası yüzünden geceleri uyuyamıyorum

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, hafta içindeki Türkiye ziyaretinde yaşanan ve kendisinin de eleştirilmesine yol açan "koltuk skandalı" nedeniyle uykularının kaçtığını söyledi.

Charles Michel, İtalyan Il Sole 24 Ore gazetesinin de aralarında olduğu Avrupa basınından bir grup gazeteciye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile geçen Salı günü yaptıkları Ankara ziyaretinin en çok konuşulan unsuru haline gelen protokol tartışmalarına da değinen Michel şunları söyledi:

"Olanlar için çok üzgünüm. Sayın Von der Leyen'a ve tüm kadınlara üzüntülerimi sundum. Sizi temin ederim o zamandan beri geceleri uykularım kaçıyor, o anı kafamda onlarca kez döndürüyorum. Sorumluluğun bana ait olan kısmını kabul ediyorum."

AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü Ankara ziyaretinde Michel ve Erdoğan protokol açısından öncelik gösterir biçimde bayrakların önündeki iki koltuğa oturmuştu. Von der Leyen ise kendisine koltuk ayrılmadığını görünce tereddüt içinde bir süre ayakta durduktan sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturmuştu.