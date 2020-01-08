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  4. AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye’ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye’ye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek.

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye’ye geliyor

AB Konseyi’nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in 11 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

İstanbul’da gerçekleşecek görüşmenin detayına ilişkin ise bilgiye yer verilmedi. Görüşmede Libya, Iran ve ABD gerginliği, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde Rusya ile ilişkiler ve TürkAkım projesinin de gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını toplayan AB Konseyi’nin daimi başkanlığına getirilen Charles Michel’in dün akşam saatlerinde Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birer telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

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AB Konseyi başkan Charles Michel

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