AB Konseyi Başkanı Michel'den 'protokol' eleştirilerine yanıt: Ziyaretimizi gölgeledi, üzgünüm

Michel, "Ziyaretimiz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik karmaşık süreçte önemli bir dönemde gerçekleşti" dedi. Ziyaretin dikkatli bir hazırlık süreci ve diplomatik çalışmanın ürünü olduğunu, Türkiye'nin AB'ye karşı daha yapıcı bir tutum sergilemesi için aylardır çalıştıklarını belirtti.

Charles Michel, protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine Facebook hesabından açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin, ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi. Michel, von der Leyen'le Ankara'da önemli ve faydalı bir jeopolitik çalışma yürüttüklerini belirtti, "Umarım Avrupa bu çalışmanın semeresini görecek" dedi.

Charles Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir" dedi.

'Durumun daha kötü bir olaya dönüşmesini istemedik'

Michel, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir olaya dönüşmesini istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede de İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünden bahsettik…

"İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula'ya yönelik protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum… İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara'daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm. Umarım Avrupa bu çalışmanın semeresini görecek."

https://twitter.com/bbcturkce/status/1379798461567094787

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Charles Michel ve Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekmişti.