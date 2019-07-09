AB Konseyi Başkanı Tusk Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Tusk önce ikili, sonra da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Tusk ile Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan arasında devam eden müzakereleri konuştuklarını, müzakerelerin başarıyla devam ettiğini, pek çok konunun çözüldüğünü, şu anda iyi ortaklık ruhu içinde diğer konular üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tusk'a Dağlık Karabağ sorunu çözüm süreciyle ilgili bilgi verdiğini belirten Aliyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Enerji güvenliği ve ulaştırma sektörüyle ilgili konuları da konuştuklarını dile getiren Aliyev, şunları ifade etti:

"Azerbaycan ve AB bu alanlarda çok yapıcı iş birliği yürütüyor. Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla uygulanmaktadır. Azerbaycan'da lojistik ve ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar bize önemli bir ulaşım merkezi olma fırsatı verdi. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları ülkemizden geçmektedir. Elbette, coğrafi konumumuz bize avantaj sağlıyor ancak yatırımlar yapılmasaydı coğrafi konumumuz o kadar da önem arz etmezdi. Son yıllarda gösterdiğimiz çabalar iyi sonuçlar veriyor ve Azerbaycan önemli bir transit ülke haline geliyor. Gelecekte, transit ülke olarak rolümüz artacaktır."