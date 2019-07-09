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AB Konseyi Başkanı Tusk Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Tusk: - "Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmemizde AB'nin Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim"

AB Konseyi Başkanı Tusk Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Tusk önce ikili, sonra da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Tusk ile Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan arasında devam eden müzakereleri konuştuklarını, müzakerelerin başarıyla devam ettiğini, pek çok konunun çözüldüğünü, şu anda iyi ortaklık ruhu içinde diğer konular üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tusk'a Dağlık Karabağ sorunu çözüm süreciyle ilgili bilgi verdiğini belirten Aliyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Enerji güvenliği ve ulaştırma sektörüyle ilgili konuları da konuştuklarını dile getiren Aliyev, şunları ifade etti:

"Azerbaycan ve AB bu alanlarda çok yapıcı iş birliği yürütüyor. Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla uygulanmaktadır. Azerbaycan'da lojistik ve ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar bize önemli bir ulaşım merkezi olma fırsatı verdi. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları ülkemizden geçmektedir. Elbette, coğrafi konumumuz bize avantaj sağlıyor ancak yatırımlar yapılmasaydı coğrafi konumumuz o kadar da önem arz etmezdi. Son yıllarda gösterdiğimiz çabalar iyi sonuçlar veriyor ve Azerbaycan önemli bir transit ülke haline geliyor. Gelecekte, transit ülke olarak rolümüz artacaktır."

- "AB, Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır"

AB Konseyi Başkanı Tusk, Azerbaycan ve AB arasında imzalanacak anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek bu anlaşmayla siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın ulaştırma merkezine dönüşmek için önemli adımlar attığını hatırlatan Tusk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmemizde AB'nin Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim ve aynı zamanda hukuk devletine, insan haklarına ve temel özgürlüklere ne kadar önem verdiğimizi vurguladım. Avrupa Birliği, gerçekten açık bir toplumun, tüm vatandaşlar için uzun vadeli istikrar ve iyi yaşamın en iyi garantisi olduğuna inanmaktadır."

Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Tusk, "Sorun, barış yoluyla, uluslararası hukukun ilkeleri çerçevesinde çözülmelidir. AB, AGİT Minsk Grubunun çabalarını ve Helsinki Nihai Senedi esasında adil ve kalıcı bir çözüme odaklanmayı destekliyor. Gerilimin azalmasını önemsiyoruz fakat temas hattındaki son kayıplar bizi tedirgin ediyor. AB, barışı sağlamaya yönelik girişimleri destekliyor ve halkların barış için hazırlanmasında yardımcı olmaya hazırdır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Konsey Başkanı Donald Tusk Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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