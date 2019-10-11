HABER

AB Konseyi Başkanı Tusk Güney Kıbrıs'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Tusk Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün Güney Kıbrıs'a geldi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Tusk, ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tusk, GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, Türkiye'nin yürüttüğü sondaj çalışmalarına karşı Rum yönetimiyle tam dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi.

"Avrupa Konseyi, bu illegal aktiviteleri şiddetle kınadı." ifadesini kullanan Tusk, Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Rum Lider Anastasiadis ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "GKRY'nin deniz yetki alanlarında son dönemde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin sözde münhasır ekonomik bölgede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Tusk'u bilgilendirdiğini" kaydetti.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Karı- koca, İBB'de müdür olduKarı- koca, İBB'de müdür oldu
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua ettiMinik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk GKRY Nikos Anastasiadis

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.