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AB Konseyi Başkanı Tusk Özbekistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Kabul sırasında Mirziyoyev, AB ile ülkesi arasındaki yapıcı siyasi diyalog, ticari, ekonomik, bilim, teknik ve kültürel alanlardaki verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Özbekistan’da ekonominin serbestleştirilmesine yönelik reformların AB iş çevrelerinin bu ülkede faaliyetinin artmasına imkan verdiği kaydedildi.

Tusk da Özbekistan’ın Aral Gölü havzasındaki çevre felaketinin bertaraf edilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirterek, AB’nin bu konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Mirziyoyev ve Tusk Afganistan’daki durumun barışçıl çözümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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AB Konsey Başkanı Donald Tusk Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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