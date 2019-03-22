HABER

AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Golan Tepeleri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi" - "Brexit'in kaderi İngiliz dostlarımızın elinde"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımadığına atıfta bulunarak, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." yanıtını verdi.

AB, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımıyor.

- "En son tükenen şey umuttur"

27 AB üyesinin İngiltere'nin üyelikten ayrılma tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermesine ilişkin ise Tusk, "12 Nisan'a kadar her şey mümkün. Anlaşma, uzun süreli uzatma, İngiltere'nin stratejisini yeniden değerlendirmesi ya da Brexit'ten vazgeçmesi mümkün. Brexit'in kaderi İngiliz dostlarımızın elinde. AB olarak biz her ihtimale hazırız. En son tükenen şey umuttur." diye konuştu.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Sivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviyeSivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviye
Söylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyorSöylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB golan Juncker Liderler Zirvesi Tusk

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.