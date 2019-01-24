HABER

AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın muhalefet liderine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:45 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savundu.

Vücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruzVücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruz
Çöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldıÇöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında kararKızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Guiado Maduro Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.