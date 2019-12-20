HABER

AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:46 | Son Güncelleme

AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Brüksel'de 321 milyon avroya mal olan yeni binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddia edildi.

Belçika'da Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, 2016 yılında hizmete giren Konsey binasının inşaatında çalışan bazı işçilerle röportajlar yaparak, bunları haberleştirdi.

Habere göre, demir döküm ustası Beyhan Celilov, yaptığı açıklamada, "Takımımızdaki bazı arkadaşların Belçika oturum izni yoktu. Hiç birimizin sözleşmesi de yoktu, sigortamız da." dedi.

Haberde, Konsey binasının inşaatını yürüten ve 2015'te iflas açıklayan Diamond Services isimli taşeron firma hakkında, Bulgar işçilerin şikayetleri üzerine, Belçika savcılığı tarafından soruşturma açıldığı anımsatıldı.

Konuya ilişkin, yetkililerden açıklama bekleniyor.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Sendika üyeleriyle belediye görevlileri arasında arbedeSendika üyeleriyle belediye görevlileri arasında arbede
Resulayn’da çevre ve şehircilik hizmetleri başladıResulayn’da çevre ve şehircilik hizmetleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB işçi kaçak Konsey

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı! Polis harekete geçti

İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı!

Yer: Ankara! Sınıf öğretmeninden öğrencisine şiddet!

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Cehennem azabı çektiriyor

Uçak kazasının üzerinden 21 ay geçti! Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.