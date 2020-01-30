HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı

AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını tüm Birlik üyeleri adına onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun (AP) dün akşam anlaşmayı onayladığı anımsatılarak, süreçteki son adımın atıldığı belirtildi.

Ayrılık anlaşmasının, İngiltere'nin yarın AB'den ayrılmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, "31 Ocak gece yarısından sonra İngiltere artık AB üyesi olmayacak ve üçüncü ülke sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrılık anlaşmasının İngiltere'nin Birlikten "düzenli ayrılışını" sağlayacağı vurgulanırken; vatandaşlık hakları, mali uzlaşı, geçiş süreci, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolleri, Kıbrıs, Cebelitarık, yönetişim ve diğer ayrılık konularını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

- İngiltere, Birlik kurumlarında temsil edilmeyecek

Ayrılık anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından geçiş sürecinin başlayacağı anımsatılan açıklamada, bu sürecin vatandaşlar ve işletmelerin uyum sürecini kolaylaştıracağı değerlendirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin geçiş süreci boyunca AB hukukuna tabi olmaya devam edeceği ancak Birlik kurumlarında temsil edilmeyeceği kaydedildi.

Tarafların anlaşması durumunda, geçiş sürecinin bir kereye mahsus olmak üzere 1 ya da 2 yıllığına uzatılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, AB ve İngiltere arasında gelecekte tayin edilecek ortaklığa ilişkin müzakerelerin İngiltere ayrıldıktan sonra başlayacağı duyuruldu.

- Brexit süreci

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak.

Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Brexit anlaşması, dün akşam Brüksel'de yapılan AP Genel Kurulundaki oylamada, 49 "hayır" oyuna karşı 621 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktıKorkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB anlaşma Brexit Konsey Onay

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.