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‘‘AB Konseyi Şantajların Esiri’’

20.08.2020 22:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020 tarihli video konferansının ardından yapılan açıklama hakkında, ‘‘Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir’’ dedi

‘‘AB Konseyi Şantajların Esiri’’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020 tarihli video konferansının ardından yapılan açıklama hakkında, ‘‘Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir’’ dedi.

‘‘Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır’’ diyen Aksoy, ‘‘Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yapılması gerekir. Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir’’ diye konuştu.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin 19 Ağustos’ta video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili ‘‘Artan gerilimden dolayı son derece kaygılıyız’’ denilmiş, tansiyonun düşürülmesine duyulan acil ihtiyaca dikkat çekilmişti.

‘’Yunanistan ve Kıbrıs’la tam dayanışma’’ mesajı verilen açıklamada Türkiye’nin sondaj faaliyetleri için ‘‘yasadışı’’ ifadesi kullanılmıştı. Bu meseleye Eylül ayında yapılacak toplantıda yeniden değinileceği kaydedilmiş ve ‘‘Tüm seçenekler masada’’ denilmişti.

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