AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak AB Komisyonunun aday listesini onayladı.

AB Komisyonunun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurulunda onaylanması halinde 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üyenin Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin de İspanyol Josep Borrel olması bekleniyor.

İngiltere, 1 Aralık'ta göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonuna ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle Komisyon listesinde 27 isim yer alıyor.

