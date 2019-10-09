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AB Konseyinden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "(Barış Pınarı Harekatı) AB, Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunuyor" - "Türkiye, AB'nin kilit ortağı ve Suriye krizinde ve bölgede önemli bir aktördür. AB, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmadaki önemli rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etmektedir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

28 üye ülke adına yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de kalıcı çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını belirtti.

Mogherini, açıklamada, "AB Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunuyor. Suriye'nin kuzey doğusunda yaşanacak yeni çatışmalar tüm bölgenin istikrarına zarar verecektir." iddiasında bulundu.

Şiddetin sona erdirilmesi, terörizmin sonlandırılması ile Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanması hedeflerinin AB tarafından paylaşıldığını belirten Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, AB'nin kilit ortağı ve Suriye krizinde ve bölgede önemli bir aktördür. AB, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmadaki önemli rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etmektedir. Türkiye'nin güvenlik endişeleri, uluslararası hukuka uygun biçimde siyasi ve diplomatik yollardan çözülmelidir, askeri yoldan değil. AB, tüm taraflara Suriye'de sivilleri korunması ve insani yardımın ulaştırılması konusundaki uyarısını yinelemektedir."

Mogherini, AB'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." diyerek operasyonun başladığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB barış pınarı Suriye

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