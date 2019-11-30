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AB Konseyi’nin yeni başkanı görevi devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına seçilen Belçikalı Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı görevini, Polonyalı Donald Tusk’tan Brüksel’de yapılan resmi törenle devraldı.Avrupa Birliği’nin (AB) iki karar alma organından biri olan ve AB devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi’nin üçüncü başkanı olarak görev yapacak olan Charles Michel, bundan önce beş yıldan bu yana Belçika Federal hükümeti Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına seçilen Belçikalı Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı görevini, Polonyalı Donald Tusk’tan Brüksel’de yapılan resmi törenle devraldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) iki karar alma organından biri olan ve AB devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi’nin üçüncü başkanı olarak görev yapacak olan Charles Michel, bundan önce beş yıldan bu yana Belçika Federal hükümeti Başbakanı olarak görev yapmıştı. 43 yaşında ve AB Konseyi’nin bu güne kadar göreve gelmiş en genç başkanı olarak seçilen Michel, resmen 1 Aralık 2019’da başlayacağı görevi 29 Kasım Cuma günü Brüksel’de bulunan AB Konseyi binasında düzenlenen resmi bir törenle devraldı. İlk kez 2009 yılında AB’nin anayasası mahiyetinde olan Lizbon Anlaşması ile kurulan AB Konseyi daimi başkanlık makamına yine bir Belçika Başbakanı olan Herman Van Rompuy atanmıştı. Rompuy’un ardından ise 2014-2019 yılları arasında AB Konseyi Başkanlığı görevini Polonyalı Donald Tusk üstlenmişti.
Avrupa Birliği Konseyi daimi başkanlık sistemine geçmeden önce altışar aylık AB Dönem Başkanlığı görevini devralan ülkenin devlet ya da hükümet başkanı tarafından geçici bir statüyle yönetiliyordu. Belçika’da beş yıllık başarılı bir hükümet karnesi ve yönetim tecrübesiyle AB Konseyi başkanlığı rolünü üstlenen Charles Michel’in görev süresi 31 Mayıs 2022’de sona erecek. AB liderlerinin anlaşması halinde görev süresi bir kez daha uzatılabilecek.

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