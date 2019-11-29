AB Konseyi'nin yeni Başkanı Michel hedefini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, görevini Brüksel'de düzenlenen bir törenle eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Görevine 1 Aralık Pazartesi günü resmen başlayacak olan Michel, törende yaptığı konuşmada, AB'nin ortak savunma ve güvenlik yapıları oluşturarak dünya sahnesinde artık daha fazla "kendine güvenen, kendini güvenceye alan ve iddialı" bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Michel'in koyduğu bu hedef, hem Avrupa'nın savunma kabiliyetini artırması gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla, hem de "jeopolitik" bir AB yönetimi arzuladığını belirten Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in sözleriyle örtüşüyor.

Michel gibi Almanya eski Savunma Bakanı von der Leyen de AB çatısındaki görevine resmen 1 Aralık'ta başlayacak.

AB liderleri, NATO'nun yerine geçecek bir savunma oluşumu amaçlamadıklarını her fırsatta belirtiyor. Ancak Brüksel'in en önemli müttefiklerinden ABD'nin izlediği değişken politikalar ve giderek güçlenen bir Çin, AB'yi güvenlik anlamında kendine yetebilen bir blok hâline gelmeye itiyor.