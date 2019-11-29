HABER

AB Konseyi'nin yeni Başkanı Michel hedefini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 23:23 | Son Güncelleme

AB Konseyi başkanlığı görevini Donald Tusk'tan devralan Charles Michel, Avrupa Birliği'nin küresel anlamda daha büyük bir rol oynamasını hedefliyor.

AB Konseyi'nin yeni Başkanı Michel hedefini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, görevini Brüksel'de düzenlenen bir törenle eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Görevine 1 Aralık Pazartesi günü resmen başlayacak olan Michel, törende yaptığı konuşmada, AB'nin ortak savunma ve güvenlik yapıları oluşturarak dünya sahnesinde artık daha fazla "kendine güvenen, kendini güvenceye alan ve iddialı" bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Michel'in koyduğu bu hedef, hem Avrupa'nın savunma kabiliyetini artırması gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla, hem de "jeopolitik" bir AB yönetimi arzuladığını belirten Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in sözleriyle örtüşüyor.

Michel gibi Almanya eski Savunma Bakanı von der Leyen de AB çatısındaki görevine resmen 1 Aralık'ta başlayacak.

AB liderleri, NATO'nun yerine geçecek bir savunma oluşumu amaçlamadıklarını her fırsatta belirtiyor. Ancak Brüksel'in en önemli müttefiklerinden ABD'nin izlediği değişken politikalar ve giderek güçlenen bir Çin, AB'yi güvenlik anlamında kendine yetebilen bir blok hâline gelmeye itiyor.

"Yeşil ekonominin lideri"

Michel konuşmasında, von der Leyen'in ana vaatlerinden biri olan çevre konusunu da öncelikleri arasında saydı.

"Avrupa'yı yeşil ekonominin küresel lideri olarak görmek istediğini" söyleyen Michel, küresel ısınma tehdidine dikkat çekilen "Fridays for Future" (Gelecek için Cumalar) gösterilerini düzenleyen iklim aktivisti gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Görevini Michel'e bırakan 62 yaşındaki Donald Tusk, devir teslim töreninde uzun süre alkışlandı. Ancak Polonya eski Başbakanı Tusk, AB politikasından uzak kalmayacak. Tusk geçen hafta, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.

DW,AFP,dpa / CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptıTBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
2 ülkede peş peşe bıçaklı saldırılar!2 ülkede peş peşe bıçaklı saldırılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hollanda ve Brezilya'da art arda bıçaklı saldırılar!

2 ülkede peş peşe bıçaklı saldırılar!

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu!

Londra'da silah sesleri! Trafiğe kapatıldı

Londra'da silah sesleri! Trafiğe kapatıldı

Suriye anayasa müzakereleri sona erdi!

Suriye anayasa müzakereleri sona erdi!

Yeni bir kara delik keşfedildi!

Yeni bir kara delik keşfedildi!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.