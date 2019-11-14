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AB Konseyi'nin yeni başkanından, göçmen sorununa karşı "sorumluluk" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

Seçilmiş AB Konseyi Başkanı Charles Michel: - "AB Konseyi aracılığıyla uluslararası vaatlerin yerine getirilmesini garanti etmemiz gerekiyor" - "Göçmenler nereden gelirse gelsin, bu sorunu sorumlulukla ve dayanışma içinde çözmeliyiz"

MADRİD (AA) - Seçilmiş Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Suriyeli sığınmacılarla ilişkin, "AB Konseyi aracılığıyla uluslararası vaatlerin yerine getirilmesini garanti etmemiz gerekiyor." dedi.

AB Konsey Başkanı olarak 1 Aralık'ta resmen göreve başlayacak olan Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

İspanya Başbakanlık Konutu'nda (Moncloa) gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Michel, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Michel, "AB'de ciddi bir ikilem var. AB ülkeleri bir taraftan Suriyeli sığınmacıları istemiyor diğer taraftan da sığınmacıları Suriye'ye göndermemesi için Türkiye'ye baskı yapıyor. Bu ikilemi nasıl açıklayacaksınız?" sorusu üzerine, "AB Konseyi aracılığıyla uluslararası vaatlerin yerine getirilmesini garanti etmemiz gerekiyor. Sığınma hakkı, AB için çok önemli. Sorumluluk ruhuyla hareket etmeliyiz. Tabii ki ilk aşamada bu dramı yaşayanlar sınır ülkeleri oluyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için AB dışındaki 3. ülkelerle de iş birliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Sorumlulukla ve dayanışma içinde çözmeliyiz"

Göçmen konusunda AB'de ciddi bir sorunun bulunduğuna işaret eden Michel, "Bazı AB ülkeleri adımlar atsa da bu yeterli değil. Bu fenomene karşı sınırları her seferinde daha iyi kontrol altında tutmamız gerekiyor. AB Komisyonu ilk toplantısında bu konuyu ele alacaktır. Göçmenler nereden gelirse gelsin, bu sorunu sorumlulukla ve dayanışma içinde çözmeliyiz. AB'nin ve uluslararası toplumun zorunluluğu bu sorunu çözmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da aşırı sağ her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak İspanya'daki seçimlerden de aşırı sağ güçlenerek çıktı. AB'nin yeni Konsey Başkanı olarak, aşırı sağı durdurmak için ne tavsiye ediyorsunuz?" şeklindeki soruya ise Michel, yanıt vermedi.

Michel, aralıkta kendisinin başkanlığında yapılacak ilk AB Konseyi toplantısında iklim değişikliği sorunu, AB'de ekonomik kalkınma ve AB bütçesi, Brexit konularının öncelikli olarak ele alınacağını açıkladı.

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