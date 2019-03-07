BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 28 AB ülkesinin, Suudi Arabistan'ı da içeren "kara listeyi" reddetmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde, "AB Komisyonu, Konseyin siyasi düzeyde herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadan AB'yi terörün finansmanı ve kara para aklamadan korumayı amaçlayan listeyi reddetmesinden üzüntü duyuyor." dedi.

Komisyonun söz konusu listeyi hazırlarken üye devletlerle istişareler yürüttüğünü ve şeffaflığa önem verdiğini belirten Schinas, bundan sonraki süreçte Avrupa Parlamentosunun (AP) listeye ilişkin görüş bildireceğini ifade etti.

AB Komisyonu, 13 Şubat'ta kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste taslağını açıklamıştı.

AB Konseyi ise Komisyon tarafından hazırlanan bu taslak listenin oy birliğiyle reddedildiğini bildirmişti.

Açıklamada, söz konusu listenin "şeffaf ve uygun biçimde hazırlamadığı gerekçesiyle ret kararı alındığı" kaydedilmişti.