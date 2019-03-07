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AB kurumları arasında "kara liste" çatlağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, AB Konseyinin, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetmesine tepki gösterdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 28 AB ülkesinin, Suudi Arabistan'ı da içeren "kara listeyi" reddetmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde, "AB Komisyonu, Konseyin siyasi düzeyde herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadan AB'yi terörün finansmanı ve kara para aklamadan korumayı amaçlayan listeyi reddetmesinden üzüntü duyuyor." dedi.

Komisyonun söz konusu listeyi hazırlarken üye devletlerle istişareler yürüttüğünü ve şeffaflığa önem verdiğini belirten Schinas, bundan sonraki süreçte Avrupa Parlamentosunun (AP) listeye ilişkin görüş bildireceğini ifade etti.

AB Komisyonu, 13 Şubat'ta kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste taslağını açıklamıştı.

AB Konseyi ise Komisyon tarafından hazırlanan bu taslak listenin oy birliğiyle reddedildiğini bildirmişti.

Açıklamada, söz konusu listenin "şeffaf ve uygun biçimde hazırlamadığı gerekçesiyle ret kararı alındığı" kaydedilmişti.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer almıştı.

Listedeki ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik AB ülkelerindeki banka ve diğer finans kurumları kontrol ve denetimlerini artıracaktı.

Bundan sonraki süreçte, AB Komisyonunun üye ülkelerin kaygılarını göz önünde bulundurarak yeni bir taslak liste hazırlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Kara Liste Suudi Arabistan terör

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