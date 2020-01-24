AB Kurumlarından Brexit'e Onay

Anlaşmaya red oyu veren 3 milletvekiliden biri, komisyon üyesi İngiliz AP milletvekili Richard Corbett, "Uzun süredir Brexit İngiliz halkının istediği bir durum değil" diyerek, anlaşmayı kınadığını ve Genel Kurul'daki oylamada da red oyu kullanacağını söyledi.

Onay haberini Twitter hesabından duyuran Von Der Leyen "Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasını içeren anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu'nda onaya sunulması için gereken imzaları attık" dedi.

İngiltere Parlamentosu'nun ve Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Avrupa Birliği yönetimi de Brexit Anlaşması'nı imzaladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasayı onayladı.

"Dostluğumuz kalacak"

Anlaşma burada da oylandıktan sonra, AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki diplomatlarının da onayının ardından İngiltere, kurallara uygun ve düzenli bir şekilde 31 Ocak gece yarısı AB'den resmen ayrılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından, "Herşey kaçınılmaz olarak değişecek. Ama dostluğumuz kalacak. Bu yeni sayfayı birlikte yazalım istiyorum" dedi.

Brüksel'de bu sabah atılan imzaya, 3 yıla yakın süredir zorlu geçen müzakereleri yürüten Fransız diplomat ve eski bakan Michel Barnier de katıldı.

47 yıllık evlilik sona eriyor

Sürecin tamamlanmasının ardından İngiltere'nin AB’yle, iniş çıkışlarıyla tartışmalı geçen 47 yıllık evliliği sona erecek. Brexit Anlaşması'na göre, 31 Ocak'taki resmi ayrılıştan sonra 2020 yılı sonuna kadar bir geçiş süreci olacak. Bu süreçte İngiltere, AB kararlarına katılmadan Birliğin kurallarını uygulamaya devam edecek. Böylece 31 Ocak'ta bıçakla kesilen bir ayrılık değil yumuşak bir geçiş sağlanmış olacak.

Bu süre içinde taraflar, gelecekte nasıl bir ticari, ekonomik ve diplomatik ilişki sürdüreceğini belirleyecek müzakereler başlayacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu süreyi de uzatmayacaklarını ve müzakereleri yıl sonunda tamamlayacaklarını açıklasa da, Brüksel diplomatları teknik olarak müzakerelerin bu kadar kısa sürede tamamlanmasının oldukça zor olduğu görüşünü dile getiriyor.

