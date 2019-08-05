AB kurumuna sınırlarda hak ihlali suçlaması

Suçlananlar arasında Bulgar, Macar ve Yunan polisinin adı geçiyor.Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex’in sınırlarda sığınmacılara karşı insan hakkı ihlallerinde bulunduğu ve ulusal güvenlik güçlerinin insan hakkı ihlalleri ve hukuki olmayan sınır dışı işlemlerine göz yumduğu iddia edildi.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD, İngiliz Guardian gazetesi ve araştırmacı gazetecilik platformu Correctiv’in ulaştığı Frontex’e ait kurum içi yüzlerce belgede, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve göz yaşartıcı spreyle saldırı gibi çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu ihlal suçlamalarıyla ilgili olarak Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adı geçiyor. Vakalarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" ibaresiyle sonlandırıldığı da kaydediliyor.

ARD'nin haberinde "Push-back" diye adlandırılan sınırdan geri gönderme uygulamalarının da yaşandığı belirtiliyor. Yasa dışı yollardan giriş yapsa da herkesin iltica başvurusu hakkı bulunduğundan bu uygulama devletler hukukuna aykırı. Ancak ulusal güvenlik güçlerinin buna rağmen sığınmacıları şiddet ve tehdit yoluna başvurarak geri gönderdiği biliniyor.