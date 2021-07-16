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AB kurumundan uyarı: Ağustos başına kadar vakalar artacak

16.07.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'nin hastalıklarla mücadele kurumu, önümüzdeki haftalarda korona vakalarının sayısının yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

Nedeni ise daha bulaşıcı olan Delta varyantı.Merkezi Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), salgının seyri ile ilgili hesaplamalara dayanan tahminlerini açıkladı. ECDC, Ağustos ayının başına kadar yeni vaka sayılarının beş kat artacağını tahmin etti. Vaka sayılarının artışına ise bulaşıcılığı yüksek Deltavaryantının etkili olduğu belirtildi.

AB'nin hastalıklarla mücadele kurumu ECDC'nin tahminleri, Avrupa Birliği ülkeleri ile AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ı kapsıyor. ECDC, bu bölgelerde 1 Ağustos'tan itibaren yedi günlük insidans oranının 100 bin kişi de 420 yeni vaka olacağını tahmin ediyor. Söz konusu bölgelerde geçen haftaki insidans oranı ise ortalama 90'dı.

Öte yandan kurum, hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyacak korona vakaları ve can kayıplarının ise devam eden aşı kampanyası nedeniyle daha az artacağını tahmin ediyor. ECDC, gözlemlediği 30 ülkenin üçte ikisinde vaka sayılarında artış eğiliminin başladığına ve yeni vakaların da çoğunlukla 15 ila 24 yaşlarında olduğuna dikkat çekti.

Delta varyantı ne kadar bulaşıcı?

Alman Daimî Aşı Komisyonu'nun (Stiko) açıklamasına göre Delta varyantı (B.1.617.2) Mart 2021'den beri yeni vakalarda baskın olan Alfa (B.1.1.7) varyantına göre daha bulaşıcı. İngiliz bilim insanları da Delta'nın Alfa'dan yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ifade ediyor.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsün Delta varyantı Almanya'da da baskın varyant haline geldi. Vakaların yarıdan fazlasının kaynağı Delta. Delta'nın görüldüğü Türkiye'de de vaka sayıları yeniden artış eğiliminde.

AFP,dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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