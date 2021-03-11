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AB, LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan edildi

11.03.2021 23:02 | Son Güncelleme:
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Avrupa Parlamentosu, AB'yi LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan eden bir karar çıkardı.

Karar, LGBTİ+ bireylere karşı Polonya'daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor.Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'ni LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan etti. AP'deki karar 141'e karşı 492 oyla alındı, 46 üye çekimser oy kullandı.

Karar, LGBTİK (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks, Kuir) bireylere yönelik Polonya'daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor. Polonya'da yüze yakın belde aldıkları kararlarla bölgelerini "LGBT'siz bölge" ilan etmişti. İktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) de AB'ye yönelik "Polonya'nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBT ideolojisini beslemek" suçlamasında bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AP'deki oylama öncesinde Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kendin olmak ideoloji değildir. Kimliğindir. Onu kimse senden alamaz" diyerek "AB evindir. AB, LGBTİK özgür bölgesidir" mesajını vermişti.

AP kararında AB'nin icra organı olan Komisyon, "cinsel azınlıkların temel haklarını güvenceye almak için elindeki tüm araçları kullanmaya" çağrıldı. Bu araçlara örnek olarak ihlal davası açılması, AB mali kaynaklarının dondurulması ve AB Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi uyarınca cezai süreç başlatılması gibi önlemler sıralandı.

AP'deki Yeşiller grubundan Terry Reintke, alınan kararın "bir işaret, ancak sadece bir ilk adım" olduğunu belirterek "AB'de pekçok yerde yaşamımızın hâlâ tehlikede olduğunu, haklarımızın kısıtlandığını, özgürlüklerimizin zalimce boğazlandığını biliyoruz" dedi.

Sosyal Demokrat grubun başkanı Iratxe García Pérez de Avrupa ülkelerinde LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığın hala bir gerçeklik olduğuna işaret etti.

Liberal gruptan Pierre Karleskind, AP'nin kararını LGBTİ+ camiasının tüm bireylerine yönelik bir taahhüt olarak değerlendirdiğini belirtirken Hristiyan Demokratlardan Roberta Metsola da hiç kimsenin adaletsizliğe uyum sağlamak durumunda kalmaması gerektiğini kaydetti. Sol milletvekili María Eugenia Rodríguez Palop da AP'nin kararıyla birlikte homofobinin kendini kabul ettirmekte daha büyük zorluk çekeceğini kaydetti.

LGBTİ çatı örgütü Ilga da kararı memnuniyetle karşıladığını belirtmekle birlikte daha somut adımlar beklediğini bildirdi.

Sağcılardan eleştiri

AP'deki sağ-muhafazakar ve sağ-milliyetçi partiler ise diğer gruplara sol ideoloji ve propaganda yaptıkları suçlamasında bulunarak kararı eleştirdi. Polonya PiS partisinden AP üyesi Ryszard Legutko, kararı "absürd", AP yi de "büyük bir ideoloji makinesi" olarak nitelendirdi. Aile politikalarının sadece üye ülkelerin kendi ulusal alanı olduğunu savunan Legutko, "Polonya'daki beldelerin geleneksel aileleri savunmaya ve çocukların cinsiyet teorileri ve saçmalıklarla indoktrine edilmesini reddetmeye hakkı olduğunu" söyledi.

AB Komisyonu, kendisini "LGBT'siz bölge" ilan eden Polonya beldelerinden bazılarını AB programlarından çıkarmıştı.

AB içinde Macaristan da cinsel azınlıkların haklarını kısıtlamakla suçlanıyor. Macaristan hükümeti, ebeveynlik ve cinsiyet tanımlarını eşcinseller ve trans bireyler aleyhine olacak şekilde anayasaya alacak bir yasa üzerinde çalışıyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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