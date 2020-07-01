‘‘AB Libya Krizinin Ardından Fransa’nın Talebiyle Türkiye’yi Görüşecek’’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 13 Haziran’da Türkiye’yi görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi. Le Drian toplantıda Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulanmasının da değerlendirilebileceğini belirtti.

Toplantının Fransa’nın talebiyle yalnızca Türkiye konusunu ele almak için yapılacağını söyleyen Le Drian, Türkiye’ye ‘’Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle zaten bazı yaptırımların uygulandığını ve başka yaptırımların da ele alınabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye uygulanması planlanan yaptırım mekanizmasını açıklamıştı.

Buna göre AB Dışişleri Bakanları, izinsiz hidrokarbon sondaj faaliyetinde bulunan ya da bundan sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım getirilmesine imkan tanıyan bir mekanizmaya onay vermişti. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı.