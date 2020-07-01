‘‘AB Libya Krizinin Ardından Fransa’nın Talebiyle Türkiye’yi Görüşecek’’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 13 Haziran’da Türkiye’yi görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi. Le Drian toplantıda Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulanmasının da değerlendirilebileceğini belirtti.
Toplantının Fransa’nın talebiyle yalnızca Türkiye konusunu ele almak için yapılacağını söyleyen Le Drian, Türkiye’ye ‘’Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle zaten bazı yaptırımların uygulandığını ve başka yaptırımların da ele alınabileceğini kaydetti.
Avrupa Birliği, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Türkiye’ye uygulanması planlanan yaptırım mekanizmasını açıklamıştı.
Buna göre AB Dışişleri Bakanları, izinsiz hidrokarbon sondaj faaliyetinde bulunan ya da bundan sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım getirilmesine imkan tanıyan bir mekanizmaya onay vermişti. Ancak şu an için herhangi bir yetkili ya da şirket ismen yaptırım kapsamına alınmadı.
Fransa Akdeniz’deki NATO operasyonuna katılımını askıya aldı
Fransa ayrıca NATO’ya Doğu Akdeniz’deki operasyonuna katılımını askıya aldığını bildirdi.
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın bir yetkilisi tarafından yapılan açıklamada kararın, geçtiğimiz günlerde Fransız ve Türk savaş gemileri arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sonucunda alındığı belirtildi.
Fransa’dan dört talep
Yetkili NATO Genel Sekreteri’ne hitaben yazdığı mektupta Fransa’nın ‘‘Deniz Muhafızı’’ operasyonunun ve Libya’ya BM silah ambargosunu uygulayan Avrupa Birliği (AB) misyonuyla işbirliğinin rolünün açıklığa kavuşturulması konusunda dört talepte bulunduğunu kaydetti.
Fransız yetkilinin mektubunda dört talep şu şekilde sıralandı:
NATO üyesi ülkelerin Libya’ya silah ambargosuna bağlılıklarının teyit edilmesi
NATO’nun sinyallerinin ulusal misyonlar sırasında üye ülkeler tarafından kullanılmaması
Silah ambargosunun uygulanmasında NATO ve AB misyonları arasında daha iyi koordinasyon sağlanması
Yakın gelecekte benzer krizler yaşanmasını önleyecek mekanizmaların oluşturulması
Fransız yetkili mektubunda ‘‘Bu talepler konusunda adım atılmasını beklerken Deniz Muhafızı Operasyonu’ndan geçici olarak çekilmeye karar verdik. Ambargoya saygı duymayan müttefiklerle operasyonda varlığımızı sürdürmenin anlamlı olduğunu düşünmüyoruz’’ ifadelerine yer verdi.
Reuters haber ajansına göre Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris’te senatörleri Fransa ve Türk donanmasına ait gemilerin karşı karşıya geldiği olayda yapılan soruşturmanın Paris’in tezlerini desteklemediği için hükümetin operasyondan çekilme kararı aldığını haber vermişti.
Fransa ve Türkiye arasında son günlerde Libya, Suriye’nin Kuzeyi ve doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşanıyor.
Fransa, son olarak Haziran ayında Akdeniz’de Courbet adlı savaş gemisinin BM’nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenen bir gemiyi incelemek istediğinde Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini bildirmişti.
Fransa konuyu Haziran ayında yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısına taşımış; NATO, Fransa’nın tepkisinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Fransa daha önce yaptığı suçlamada 10 Haziran’da Türk savaş gemilerinin radar ışıklarını Courbet gemisine üç kez çaktığını, olay esnasında Türk denizcilerin silahlarının arkasına geçerek kurşun geçirmez yeleklerini giydiklerini bildirmişti.
Türkiye ise iddiaları kabul etmemiş ve agresif davranan tarafın Fransız gemisi olduğunu bildirmişti. Türkiye iki ülke arasında gerilime neden olan ve Fransa’nın incelemek istediği geminin ise Libya’ya insani yardım taşıdığını eklemişti.
Libya’yı uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011’de iç savaşta öldürülmesinin ardından ülkede hala iktidar mücadelesi yaşanıyor.
Türkiye ve Katar, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) ve AB gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor. Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise ülkenin doğusuna hakim olan Halife Hafter’e ve Libya Ulusal Ordusu’na destek veriyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Libya’da BM ve AB’nin de dahil olduğu uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez El Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği desteği her fırsatta eleştiriyor.
Macron son açıklamalarında Türkiye’nin uluslararası müzakerelerdeki taahhütlerine ters düşen ‘‘tehlikeli bir oyun’’ oynadığını söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan başka bir açıklamada da Türkiye’nin Libya’ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiği belirtilmiş ve ‘‘Türkiye NATO’dan faydalanıyor. Fransa buna izin veremez’’ denilmişti. Fransa, NATO ülkeleriyle bu konuda görüşmeler yürüteceğini kaydetmişti.