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  4. AB: Libya sürecini BM yönetmeli

AB: Libya sürecini BM yönetmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

AB: Libya sürecini BM yönetmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan von der Leyen "Evet, bu doğru yönde atılan bir ilk adım. Ancak bir konsolidasyon, yeniden inşa ve hükümet birliği sürecine ihtiyaç var. Bunun için de uzun bir yol gidilmesi lazım. Ve bu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülündeki bir süreç olmalı" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, "En önemlisi bu" diye ekledi.

Almanya'da konferans hazırlığı

Almanya 19 Ocat'ta Libya konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta sonu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin'de yapılması planlanan konferansın BM öncülüğünde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca Libya'da varılan ateşkesi "iyi bir karar" olarak niteledi.

DW,rtr,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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