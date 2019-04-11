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AB Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:30 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: - "AB ve üyeleri (Libya'da) tüm taraflara acilen ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Libya'daki çatışmaların durdurulması ve siyasi çözüm için çalışılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, birlik üyesi ülkeler adına yayımladığı bildiride, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermesinin sivilleri tehlikeye düşürdüğünü, Libya ve bölge için terör tehdidi dahil ciddi sonuçlar doğurma riski taşıdığını ifade etti.

"AB ve üyeleri tüm taraflara acilen ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Mogherini, Hafter güçlerinin Trablus'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, uluslararası ve bölgesel aktörlere, Libya'daki taraflara "krizin çözümünün askeri değil, siyasi olduğunu anımsatmaları" çağrısında bulunarak, "Terör ve suç unsurlarının çatışmaya dahil olmasından endişe duyuyoruz. Libya'da taraflar kendilerini bu unsurlardan soyutlamalıdır." uyarısı yaptı.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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AB Libya

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