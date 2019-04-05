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"AB Libya'daki duruma müdahale etmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

AP Başkanı Antonio Tajani: - "AB, Libya'daki duruma acilen müdahale etmeli. Tek bir ses ve yetkiyle hareket ederek, barışçıl ve demokratik çözüme katkı sağlamalı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, "Avrupa Birliği (AB), Libya'daki duruma acilen müdahale etmeli. Tek bir ses ve yetkiyle hareket ederek, barışçıl ve demokratik çözüme katkı sağlamalı." ifadesini kullandı.

Tajani, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesiyle başlayan çatışmaların ardından yazılı açıklama yaptı.

"Libya'da gelişmelerden dolayı çok endişeliyim. Tüm taraflara şiddeti sonlandırma çağrısında bulunuyorum." açıklamasında bulunan Tajani, Libya krizinin çözümünün askeri olamayacağına dikkati çekti.

- "AB müdahale etmeli"

Tajani, askeri harekatın daha fazla can kaybına ve zarara mal olacağına dikkati çekerek, aynı zamanda artan gerginliğin yeni bir göç krizini tetikleyebileceğini ifade etti.

"AB, Libya'daki duruma acilen müdahale etmeli. Tek bir ses ve yetkiyle hareket ederek, barışçıl ve demokratik çözüme katkı sağlamalı." çağrısında bulunan Tajani, General Hafter'in Trablus'a yönelme talimatının ülkede iç savaşa yol açabileceği ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki barış sürecine zarar vereceği uyarısını yaptı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 14-16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Konferansı'ndan 10 gün önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'a askeri saldırı emri vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, yayımladığı ses kaydında Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

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AB AP Halife Hafter Libya Tajani Trablus

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