AB Liderler Zirvesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.

- Merkel'den Weber'e destek

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'daki büyük koalisyonun lideri olarak tüm koalisyon ortaklarının Spitzenkandidat sürecini desteklediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kendisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'i desteklediğini kaydeden Merkel, tüm koalisyon ortakları için bu durumun geçerli olmadığının altını çizdi.