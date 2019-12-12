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AB Liderler Zirvesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel’de başladı.

AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel’de başladı. AB Liderler Zirvesi öncesinde basına kısa bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin ana gündem maddesinin iklim olacağını söyledi. AB olarak iklim alanında önder olmayı hedeflediklerini ifade eden Charles Michel, üye ülkelerin liderleriyle AB’nin bu alanda atacağı adımları karara bağlamayı hedeflediklerini, bu alanda teknolojik araştırmaların ve ciddi yatırımların yapılabilmesi için kararlar alınması gerektiğini söyledi.
AB Liderler Zirvesi’nin diğer bir konusunun da bütçe olduğunu belirten Charles Michel, AB olarak olumlu beklentilere erişmeyi sağlayacak öneriler üzerinde çalışacaklarını, göç konusunun da bütçe oluşumunda dikkate alınacak konular arasında yer aldığını bildirdi.
AB Liderler Zirvesi’nde ayrıca Ukrayna konusunun da ele alınması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi başladı

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