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AB Liderler Zirvesi başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi toplantısı Brüksel'de başladı.

AB Liderler Zirvesi başladı!

İki gün sürecek toplantılarda Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Zirvenin ilk oturumunda dış politika konuları tartışılacak. Bunlar Çin ile ilişkiler, Dağlık Karabağ, Navalnıy ve Belarus olacak.

AB liderleri bu oturumun ardından akşam yemeğine geçecek. Burada ele alınacak konu ise Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler olacak. Yemeğin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı yaparak gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

Zirvenin yarın sabahki oturumunda ise AB tek pazarı, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm konuları tartışılacak.

Zirvenin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili kısmında AB yönetimi, liderlere Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans düzenlenmesi önerisiyle ilgili konferansın zamanı, katılımcıları, formatı ve konuları hakkında fikirleri sunacak.

Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye tedbir şartını öne sürerek Belarus'a yönelik yaptırımları engellemesi de zirvede tartışılacak konular arasında yer alıyor. AB liderlerinin, Rum yönetiminin Belarus vetosunu nasıl engelleyebileceklerini tartışacağı belirtiliyor.

Dış politika konulu gündem maddeleri arasında son günlerdeki gelişmelerden sonra eklenen Dağlık Karabağ hakkında ise AB liderlerinin üçüncü ülkelerin meseleye müdahil olmamasına yönelik çağrıda bulunması bekleniyor.

VON DER LEYEN: AB TÜRKİYE İLE YAPICI BİR İLİŞKİ İSTİYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma vurgusu yapacaklarını, ancak AB'nin Ankara ile olan gerilimin yatışmasını ve yapıcı bir ilişki kurulmasını istediğini açıkladı.

AB liderleri zirvesi başlamadan önce von der Leyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerinde AB için iki seçenek olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Ya gerilim yükselecek, ki bunu istemiyoruz; ya da yatışacak ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz, istediğimiz bu" diye konuştu.

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