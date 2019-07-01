HABER

AB Liderler Zirvesi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin liderini, birlik kurumlarının başına gelecek isimleri belirlemek üzere bir araya getiren zirvede sabaha kadar devam eden müzakerelere rağmen henüz sonuç alınamadı.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de dün akşam yemeği ile başlayan Liderler Zirvesi, kahvaltı oturumuyla devam ediyor.

Zirve kapsamında yerel saatle 22.00'den sabah 07.30'a kadar ikili görüşmeler yapan AB üyesi ülke liderlerinin, henüz ortak bir tutum belirleyememesi dikkati çekiyor.

Zirvede liderler, AB kurumlarının başına geçecek isimler üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyor.

Liderler zirvede, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.

Zirvede, en çetin pazarlık AB Komisyonu Başkanlığı için yürütülüyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının, AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması öngörülüyor.

Söz konusu pozisyonlar için üye ülkeler ve AP yoğun müzakereler yürütüyor. Tüm pozisyonlar için ayrı atamalar yapılacak olsa da müzakereler genellikle bir "paket" halinde yürütülüyor.

Liderlerin AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor.

Görev süresi son bulacak AP Başkanı Antonio Tajani'nin yerine de yeni başkanın parlamentonun ilk oturumunun ardından 3 Temmuz'da belirlenmesi öngörülüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın görev süresi 30 Kasım, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kadınlar çamurdan para kazanıyorKadınlar çamurdan para kazanıyor
Kayseri'de acı olay...Kayseri'de acı olay...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AB Komisyonu AP Avrupa ECB Liderler Zirve

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yozgat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Selfie çekerken kayalıklardan düşmüştü... Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Kayseri'de acı olay...

Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa sıcaktan kavruluyor

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

AB Liderler Zirvesi'nde ilginç görüntüler

Yastıkla gelmişler! Liderler Zirvesi'nde gülümseten anlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan Libya’ya uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.