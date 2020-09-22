AB Liderler Zirvesi Ertelendi

Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz'in doğusu ve Ege Denizi'ndeki hak iddialarını ele almak üzere karşılıklı ön görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtildi. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le biraraya geldiği videokonferans görüşmesinden sonra yapıldı.

AB zirvesi Akdeniz’de Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında yaşanan gerilim nedeniyle kritik öneme sahip. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle AB tarafından yaptırım uygulanması seçeneğini geçtiğimiz haftalarda sık sık dile getirdi, ancak zirve öncesinde diplomatik çabalar öne çıktı.

Sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in test sonucunun negatif çıktığını, ancak AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’deki kurallar gereği gönüllü karantinaya girmesi gerektiğini belirtti. Zirvenin normal şartlar altında 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin de ele alınacağı ve yaptırım seçeneğinin de gündemde olduğu kritik Avrupa Birliği zirvesi 1-2 Ekim tarihlerine ertelendi. Karara gerekçe olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Corona virüsüne yakalanan biriyle geçen hafta temasta bulunması gösterildi.

Erdoğan’ın bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da telefonda görüşmesi bekleniyor.

Tükiye'nin Oruç Reis gemisinin sondaj faaliyetlerini uzatmayarak geri çekmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’ten de sürpriz bir adım gelmişti. Miçotakis, AB Konsey Başkanı Charles Michel’le görüştükten sonra "Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını" açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisini Yunanistan’la diplomasiye şans tanımak için çektiğini ancak bölgedeki sismik araştırmalarının devam edeceğini söylemişti.

Bu gelişmelerden önce de 21 Eylül’de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısından Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmayınca Güney Kıbrıs, Belarus’a yaptırım kararını da veto etmiş ve her iki konunun da AB liderleri zirvesinde ele alınmasını istemişti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye tavrını değiştirmezse, o zaman Türkiye'ye yaptırımları da düşünmek zorunda kalacağız. Sorun zirvede çözülecek" demişti.

