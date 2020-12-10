AB liderler zirvesinde bütçe krizi aşıldı

Macaristan ve Polonya'ya hukukun üstünlüğü bağlantılı yaptırım mekanizması yumuşatıldı.Almanya'nın dönem başkanlığında Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde bütçe krizinin aşıldığı bildirildi. Macaristan ve Polonya dahil 27 üye ülkenin, hazırlanan 2021-2027 AB bütçesi ile korona yardım paketini oy birliği ile kabul ettiği duyuruldu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 27 üye ülkenin de hazırlanan bütçe planı üzerinde uzlaştığını açıkladı. Michel, bütçedeki uzlaşıyla koronavirüsün olumsuz etkilediği üyelerin yeniden kalkındırılmasına bir an önce başlanabileceğine işaret etti ve kabul edilen paket ile Birlik'in iklim ve dijitalleşme alanlarındaki hedeflerine geçişin de ileri taşınacağını belirtti.

AB devlet ve hükümet başkanları, uzun süredir Birliğin 1,8 trilyon euro tutarındaki bütçesi üzerinde tartışma yaşıyor. Macaristan ve Polonya, üyelere verilen AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanması ile AB yardımlarının kesilebileceğinden endişe ediyor, oy birliği ile kabul edilmesi gereken bütçe müzakerelerini haftalardır bloke ediyordu.