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AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin sonuç beyanında Türkiye kararı yer aldı.Belçika’nın başkenti Brüksel’de 12 Aralık’ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin sonuç beyanında Türkiye kararı yer aldı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 12 Aralık’ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvede alınan kararlara ilişkin sonuç beyanında Türkiye kararı da yer aldı. Yunanistan ve Rum kesiminin baskılarıyla gündeme alınan Türkiye konusunda 22 Mart ve 20 Haziran kararlarına atıf yapılmakla yetinildi. Ayrıca 17-18 Ekim’de beyan edilen Akdeniz’de Türkiye’nin petrol arama çalışmasına son verme çağrısı yinelendi. Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakata da değinilen açıklamada "Bu durum AB üyesi ülkelerin Akdeniz’deki deniz haklarını ihlal etmektedir. Bu durumda AB üyelerine desteğini yineler" ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği devlet başkanlarını bir araya getiren liderler zirvesinde iklim değişikliği ile mücadele, AB’nin geleceği, AB’nin Afrika ile olan ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye konularında kararlar alındı. İklim değişikliği konusunda 2050 yılına kadar AB ülkelerinin karbon salınımında nötr hale gelmesi üzerine üye ülke temsilcilerinin anlaşmaya vardığı bildirildi. Üye ülkelerden Polonya tarafından çekince konduğu bildirilen konuya ilişkin olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu ülkeye giderek gerekli teminatları vereceği öğrenildi. AB’nin iklim değişikliğine karşı yapılacak yatırımlar için de 2021-2030 döneminde 100 milyar euroluk bir bütçe oluşturulması kararlaştırıldı.
Uzmanlara göre AB Konseyi tarafından alınan Türkiye kararının Yunanistan ve Rum Kesiminin baskıları sonucu alındığı, tekrarlardan ibaret olması nedeniyle etkisiz bir karar olduğu değerlendiriliyor.

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