AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı

AB, Ankara Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde ısrar ederse "derhal" yaptırımla karşılaşacağını söyledi.Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu.

Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye'ye tekrar eyleme geçmeme uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede yaptığı açıklamada, "Ankara’nın yeni eylemlerde bulunması halinde AB tüm araçları ve seçenekleri kullanacak. Derhal uygulamaya alabileceğimiz bir alet çantamız mevcut" dedi. Ancak von der Leyen, amaçlarının bu olmadığını da sözlerine ekledi.