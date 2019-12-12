AB Liderler Zirvesi'ne iklim değişimi damga vuracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, iklim, bütçe, ekonomi ve Brexit gibi konuları görüşmek için Brüksel’de iki günlük zirve için bir araya geldi.

İlk kez başkanlığını yapacağı AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "İklim değişimi bugünün toplantısının ana gündem maddesi olacak." diye konuştu.

Liderlerin anlaşma sağlayacağını umduğunu aktaran Michel, iklimde dengenin sağlanmasının çok önemli bir hedef olduğunu söyledi.

Ülkesinde gerçekleşen seçimler nedeniyle zirveye katılmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u da temsil edecek Michel, seçimler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, çıkan sonuçları takip edeceklerini, seçmenlerin tercihlerine saygı duyduğunu ifade etti.

- "Dünyaya güçlü mesaj verir"

Zirve girişinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim dengesini sağlaması dünyaya güçlü bir mesaj verir." dedi.

Toplantıda, Avrupa'yı 2050'ye kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüştürmeyi hedefleyen Avrupa Yeşil Anlaşması'nın değerlendirileceğini belirten Merkel, göreve 1 Aralık'ta başlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Michel ile yakın iş birliği içinde çalışmayı "dört gözle" beklediklerini sözlerine ekledi.