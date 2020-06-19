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  4. AB liderleri 750 milyar euroluk korona paketini görüşüyor

AB liderleri 750 milyar euroluk korona paketini görüşüyor

19.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

AB liderleri, koronavirüs krizinden etkilenen ülke ekonomilerini yeniden canlandıracak bir yardım paketinin onay sürecini başlattı.

AB liderleri 750 milyar euroluk korona paketini görüşüyor

Liderler, sunulan 750 milyar euroluk paketi ele alıyor.Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısında bugün üye ülkelerin ekonomisi açısından kritik öneme sahip bir paket masaya yatırılıyor. TSİ 11'de başlayan ve 27 ülkeden liderlerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, salgın nedeniyle video konferans aracılığıyla yapılıyor.

Toplantıda, Avrupa Komisyonu'nun geçen Mayıs ayında önerdiği 750 milyar euroluk fon ve AB'nin 2021-2027 yıllarını kapsayan 1,1 trilyon euroluk bütçe planı ele alınıyor.

Söz konusu fon, özellikle salgından en fazla etkilenen ülke ekonomilerinin aldığı yaraların sarılması için kullanılacak. Ancak İtalya gibi ülkelere aktarılacak paranın borç mu yoksa bağış şeklinde mi verileceği üzerinde görüş ayrılıkları bulunuyor. AB yetkilileri, Temmuz ayında bir uzlaşıya varılmasını bekliyor.

"Avrupa bu fırsatı kaçırmamalı"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantıdan kısa süre önce yaptığı açıklamada, tartışılan 750 milyar euroluk paketi "iddialı ve dengeli" olarak tanımladı.

AB liderlerini "birlik içinde çalışmaya" ve söz konusu plan üzerinde bir anlaşmaya varmaya davet eden Von der Leyen "Bu, Avrupa'nın kaçırmaması gereken bir fırsat" diye ekledi.

AB Konseyi Başkanı CharlesMichel de Twitter'da paylaştığı mesajda, "Göstermemiz gereken kolektif bir sorumluluğumuz var... Şu an birbirine tutunma vakti" ifadesini kullandı.

DW,rtr,dpa/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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