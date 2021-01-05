AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB dönem başkanlığını devralan Portekiz'e yaptığı ziyarette Başbakan Antonio Costa ile düzenlediği basın toplantısında BioNTech ile Pfizer firmalarının geliştirdiği aşıya 21 Aralık'ta AB onayı çıkmasına rağmen dağıtımın yavaşlığı konusundaki eleştirilere yanıt niteliğinde konuştu. AB ülkeleri, yerel makamlar ve AB kurumları olarak birlikte hareket ettiklerini belirten Michel, "Biz bu işi büyük bir sınama olarak görüyoruz. Bu yüzden Kovid-19 krizinin üstesinden nasıl geleceğimizi ve aşı dağıtımını konuşmak için ocak sonundan önce devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir kez daha video konferans düzenleyeceğiz." dedi. AB, AŞI DAĞITIMINDAKİ YAVAŞLIK KONUSUNDA ELEŞTİRİLİYOR AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının onaylanmasını 21 Aralık'ta tavsiye etti ve AB Komisyonu da aynı gün aşıya onay verdi. Aralık ayının son günlerinde de aşıların dağıtımı ve aşı kampanyaları AB ülkelerinde başladı. Ancak aşı dağıtımın yavaş devam ettiği, birçok ülkeye ilk haftalar için planlanan doz sayılarının sadece yarısının ulaştırılabileceği belirtiliyor. Yavaşlığa gerekçe olarak ise üretim kapasitesi ve lojistik gibi sorunlar gösteriliyor. Ayrıca bazı ülkelerde henüz çok az sayıda kişinin aşılandığı, bunun da bürokrasi gibi zorluklardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Örneğin, en fazla sayıda kişinin aşılandığı Almanya'da aşı yapılanların sayısının 4 Ocak itibarıyla 265 bin olduğu, buna karşılık İngiltere'de 4 milyon kişiye aşı yapıldığı aktarılıyor. AB Komisyonu ise dağıtımda ve aşılamalardaki yavaşlık karşısında gelen eleştirilere yanıt olarak sürecin henüz çok başında olunmasını gösteriyor. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, "Meselenin aşı sayısı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda dağıtımın daha çok başındayız. Aşı kampanyası bitmiş gibi düşünülüyor. Oysa kampanya daha yeni başlıyor." dedi. AB yetkilileri, BioNTech/Pfizer ile aşı alım anlaşmasında yetersiz kalındığına yönelik eleştirilerle de karşılaşıyor. Son olarak Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Kovid-19 aşısına ilk onayı alan BioNTech ve Pfizer firmalarından yeteri miktarda aşı almadığı için AB Komisyonunu eleştirmişti. AB Komisyonu yetkilileri ise firmalarla henüz aşı geliştirme çalışmaları sürerken anlaşmalar yapıldığını ve "tüm yumurtaları aynı sepete" koymak istemedikleri için şu ana kadar 6 şirketle toplamda 2 milyar dozluk sözleşme imzalandığını vurguluyor.