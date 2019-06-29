BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, birliğin önemli kurumlarının başkanlarını müzakere etmek için Brüksel'de yarın düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından ve AB Liderler Zirvesi'nde başkanlık seçimleri için bir araya gelen liderler, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi birliğin temel kurumlarının başına gelecek isimleri müzakere etmek için yarın üçüncü kez toplanacak.

Liderler, en çetin pazarlığı AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor. Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının seçimi için, AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Bu nedenle, liderlerin AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor. AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.