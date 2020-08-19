AB Liderleri Belarus Seçim Sonuçlarını Tanımadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus'ta (Beyaz Rusya) 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefetin sokağa dökülmesiyle başlayan ve 11 gündür devam eden olayların ardından, "cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını" tanımadığını açıkladı. AB yönetimi ise, “seçim hilesinden ve gösterilerin şiddetle bastırılmasından” sorumlu tuttuğu Minsk hükümeti üyelerine "yakında" yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. AB yöneticileri, Belarus'ta giderek sertleşen olayları görüşmek üzere, video-konferans yöntemiyle, olağanüstü zirvede biraraya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen toplantının bitiminde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddesi olan Belarus konusuna geniş yer ayıran Michel, AB'nin Belarus halkının yanında olduğunu teyit ederek, Cumhurbaşkanı seçilen Aleksander Lukaşenko rejiminin “önemli” sayıda yetkilisine “yakında” yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. "Belarus halkı bu yaşananlardan daha iyisini hak ediyor" diyen Michel, "Barışçı protestolara gösterilen şiddet AB'yi şok ediyor ve bu durum kabul edilemez. Her türlü şiddetten kaçınılmalı ve ulusal diyalog çabaları ön plana çıkarılmalıdır. Belarus hükümetinden şiddete son vermesini talep ediyoruz" dedi.

Michel, Minsk yönetiminin, baskı ve şiddetten sorumlu olan üyeleriyle seçim hilesine adı karışan "önemli sayıda yöneticiye yakında yaptırımlar uygulayacağını" da açıkladı. Michel, "Belrarus halkının kendi kaderini belirleme hakkını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Toplantıdan hemen önce, muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, AB'den 9 Ağustos günü yapılan "hileli seçim sonuçlarını" tanımamasını istedi. Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ise, AB'nin içişlerine karışmasına tepki göstererek, "Belarus'un harita üzerindeki yerini sorsanız bilemeyecek insanlar bizim içişlerimize karışmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyiz" dedi. Lukaşenko, sınırdaki askeri varlıklarını güçlendirdiklerini ve olayların bastırılması emri verdiğini de açıkladı. Putin ve Merkel'den 'içişleri' uyarısı Minsk yönetimine "temkinli bir destek veren" Rusya lideri Vladimir Putin ise, "AB'yi Belarus'un içişlerine karışılmaması" konusunda uyardı. AB liderleri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Merkel ise Lukaşenko'nun kendisiyle telefonda görüşmeyi kabul etmediğini, ancak Belarus'ta çözüm için yapılacak bir diyalog görüşmesine Lukaşenko'nun da katılması gerektiğini dile getirdi.