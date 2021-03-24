AB liderleri Biden’ı ağırlayacak

Türkiye’nin kritik bir dönemde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi ağırlaması ise dikkat çekiyor.Avrupa Birliği (AB) liderleri, yarın başlayacak AB Zirvesi'nde ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak.

Biden'ın, koronavirüs salgını nedeniyle video konferansı formatında yapılacak zirveye yarın akşam bağlanacağı açıklandı. Bu, 20 Ocak'ta görevine başlayan ABD'nin yeni başkanının, AB liderleriyle ilk resmi görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Ortak dış politika çıkarları masada

Beyaz Saray açıklamasında Biden'ın ABD-AB ilişkilerini yeniden canlandırma arzusu nedeniyle AB liderleriyle görüşmek istediği, aynı zamanda "Çin ve Rusya dahil, ortak dış politika çıkarları" hakkında görüş alışverişinde bulunmayı amaçladığını duyurdu. Açıklamada ayrıca liderlerin gündeminde, koronavirüs salgını ile mücadelede yürütülecek işbirliği ve dünyadaki en büyük ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Transatlantik ittifakını yeniden inşa hedefi

Biden'ın daveti kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise , Twitter'da yaptığı paylaşımda, "ABD başkanını işbirliğimizin geleceğine dönük görüşlerini paylaşması için toplantımıza davet ettim. Transatlantik ittifakını yeniden inşa etmenin zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.