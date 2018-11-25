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AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı. 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen kopacak.

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Dünyanın gözünü çevirdiği Avrupa Birliği (AB) zirvesinden tarihi karar geldi, uluslararası ajanslar gelişmeyi 'acil' koduyla duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı. 27 ülkenin lideri, 585 sayfalık tarihi boşanma belgesine imza attı.

İspanya, zorlu müzakere sürecinin ardından İngiltere'nin ayrılmasını sağlayacak anlaşmayı Cebelitarık sorunu nedeniyle bloke edeceğini hafta içi ilan etmişti. Ancak, dün Madrid yönetimine 300 yıllık sorunun çözümü için garanti verildi ve kriz sona erdi.

Uzun süredir İngiltere'ye ait bölgenin egemenliğine ortak olmayı öneren İspanya, Cebelitarık'ın statüsünün yalnızca Madrid ve Londra yönetimleri arasında müzakere edilmesini istiyordu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yaptığı anlaşma, Londra'da istifa rüzgarına ve siyasi depreme yol açmış durumda.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen kopacak.


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AB Brexit

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olası bi savaş durumunda ülkeler kendilerine çıkarları doğrultusunda güçlü müttefikler arar. ingiltere de Amerikanın tüm dünyaya ya benimle olursunuz ya da yok olursunuz tarzındaki restini görmezden gelemedi. ayrıldıktan sonraki ilk adımı amerika ile içinde üç beş de sömürge devletinin de bulunduğu çıkar ilişkisi bulunan bi birliktelik kurulacak. şuan yaşananlar 19. yy sonlarında yaşananların tıpa tıp aynısıdır... herkes kılıç biliyor . kendine sağlam müttefik arıyor... savaş çıkar mı bilinmez ama çıkar sa bile rabbim müslüman alemini bu savaşta birlik ve muzaffer kılsın inşallah....
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