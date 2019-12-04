AB liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

PARİS/LONDRA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye, Libya ve diğer konuları görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve Almanya olarak, gelecek yılın ilk üç ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Macron, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenlendi.

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki ifadesini, zirvede ülkelerin maddi katkılarının konuşulmaması için kullandığını belirten Macron, zirve sırasında bir araya geldiği birçok liderlere Fransa'nın Rusya ile ilişkileri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

"Türkiye ile terörün tanımı konusunda bir konsensüsün oluşması mümkün değil." diyen Macron, Avrupa'nın savunmasını önemsediğini ancak bunun NATO'ya alternatif olmadığını kaydetti.

Macron, "Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği ancak Rusya ile sağlam bir ilişki kurarak garanti edilebilir." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın istikrar ve güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Macron, Rusya'nın artık NATO'nun düşmanı olmadığını vurguladı.