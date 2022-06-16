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AB Liderleri Kiev’de

16.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, Rusya'nın işgaline direnmeye çalışan Ukrayna'ya desteğin bir göstergesi olarak Kiev’i ziyaret ediyorlar. Macron, Scholz ve Draghi’nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmeleri bekleniyor.

AB Liderleri Kiev’de

Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, Rusya'nın işgaline direnmeye çalışan Ukrayna'ya desteğin bir göstergesi olarak Kiev’i ziyaret ediyorlar.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz ve Mario Draghi’nin Polonya’nın güneyindeki Rzeszow kentinden dün bindikleri trenin, 11 saat süren yolculuktan sonra Ukrayna saati ile 08.29’da başkent Kiev’e ulaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, liderlerin treninin hareket saati ve güzergahı güvenlik nedenleriyle son anda kadar gizli tutuldu.

Tren yolculuğu boyunca güvenlik silahlı Ukraynalı askerlerin yanı sıra, Alman ve Fransız özel timleri tarafından sağlandı.

Üç liderin gece 01.00’de Macron’un bulunduğu kompartımanda bir araya geldikleri ve 1,5 saat boyunca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yapacakları görüşmeyi ele aldıkları öğrenildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, trenden inmeden yaptığı açıklamada, AB’nin üç önemli ülkesinin liderinin Ukrayna’ya birlikte gitmelerinin simgesel bir anlamı olduğunu söyleyerek, "Kiev’e sadece dayanışma göstermeye değil, aynı zamanda finansal, insani ve silah yardımın süreceğini vurgulamak için gidiyoruz. Yardımlarımızı Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi için gerekli olduğu sürece sürdüreceğiz" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı da katılacak

Romanya Cumhrubaşkanı Klaus Iohannis Kiev’deki görüşmelere katılacak dördüncü lider olacak.

Bükreş’ten Kiev’e ayrı bir trenle ulaşan Iohannis’i Macron buluşmaya davet etmişti. AB’nin Doğu Avrupa kanadından gelen eleştirilerde, Alman, Fransız ve İtalyan liderlerin özellikle Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı ziyaretlerine dahil etmemeleri eleştirilmişti.

Avrupalı liderlerin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Batı'dan Kiev'e yapılan en yüksek profilli ziyarette Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile biraraya gelmeleri bekleniyor.

Ziyaret, AB liderlerinin 23-24 Haziran'da Ukrayna'nın AB üyeliğine adaylık talebiyle ilgili karar vermeye hazırlandığı ve 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesinin öncesinde gerçekleşiyor.

Bugün ayrıca NATO savunma bakanları Brüksel'de biraraya gelerek Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşüyor.

“Net siyasi mesajlar göndermeliyiz”

Ukrayna'nın komşuları Romanya ve Moldova'ya önceki gün yaptığı ziyaret sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de yapacakları toplantıda "önemli kararlar almak zorunda kalmadan" önce Ukrayna'ya bir "destek mesajı" gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Biz Avrupalılar, biz Avrupa Birliği olarak Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına yönelik net siyasi mesajlar göndermemiz gereken bir andayız" dedi.

İşgalin başlamasından bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile sık sık görüşen Macron, Şubat sonunda işgalin başlamasından bu yana Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile ise birkaç kez telefonda görüştü.

Batı’dan daha fazla silah talebi sürüyor

Diğer yandan, Ukrayna hükümeti Batı’dan Rusya’nın güney ve doğudaki ilerleyişini durdurmak için daha fazla silah talebini yineledi.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk kentindeki saldırılarına devam ederken, Karadeniz’in kuzeyindeki stratejik Herson kentini de kapsayan güneydeki kontrolünü arttırmaya çalışıyor.

Ukraynalı askerler, Mykolaiv şehri ile Rus işgali altındaki Herson arasındaki ıssız bir otoyol boyunca buğday tarlaları ve boş köylerdeki toprakları geri almak için savaşıyor.

Mykolaiv'deki Ukrayna kuvvetlerinin generali Dimitro Marçenko, doğru silahların verilmesi halinde birliklerinin Rusya'ya karşı zafer kazanabileceğini söyledi.

Marçenko bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Bu işin yakında bitmeyeceği açık. Ancak yine de ihtiyacımız olan tüm silahlar verilirse, karşı saldırı yaz sonuna kadar sona erebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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