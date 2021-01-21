AB liderleri mutasyona uğramış virüse karşı ortak strateji arayışında

Liderler yeni varyantın bulaşma hızını kesmek için ortak strateji belirlemek istiyor.Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları Perşembe akşamı düzenlenecek video konferansta korona pandemisine yönelik izlenecek ortak stratejileri görüşecek. Yerel saatle 18.00'de başlayacak görüşmenin ağırlıklı konusunu, koronavirüsün mutasyona uğrayan ve mevcut virüsten daha hızlı yayıldığı saptanan varyantlarının sınırlandırılmasına yönelik adımlar oluşturuyor. Bu bağlamda toplantıda, mutasyona uğramış virüslerin sistematik gen analizlerinin yapılmasına yönelik hazırlıkların ele alınması bekleniyor. Ayrıca mutasyonların rastlandığı bölgelerin listelerinin incelenmesi ve riskli bölgeler tespit edilerek, seyahat düzenlemelerinin yeniden sıkılaştırılması da liderlerin gündeminde. AB devlet ve hükümet başkanları bunlara ek olarak, Aralık ayının sonundan bu yana devam eden aşılama kampanyalarının ön değerlendirmesini yapacaklar. Liderlerin gündeminde, aşı kampanyalarının kapsamını genişletme ve aşı üretimini artırma maddeleri de yer alıyor.

Ayrıca, Yunanistan'ın AB tarafından ortak düzenlenecek aşı sertifikaları aracılığıyla yaz tatili ve seyahatlere izin verilmesi önerisi de tartışılacak. Ortak hareket arayışı Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Federal Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun koronavirüsün yeni varyantları ile ilgili olarak komşu ülkelerle eşgüdümlü hareket edilmesinin amaçlandığını belirterek, “Bu nedenle, Avrupa Konseyi nezdinde tedbirlerin alınması çok önemli. Böylece hepimiz mutasyonu mümkün olduğunca bastırmak için birlikte çalışabileceğiz" dedi. Braun, mutasyona uğrayan virüsün yayılmasını engellemek için AB içindeki sınırların kapatılmasının doğru bir uygulama olmayacağını da sözlerine ekledi. Aşılama kampanyalarının yavaş ilerlemesinin yanı sıra İngiltere ve Güney Afrika'da görülen virüs varyantları ve bu mutasyonların daha bulaşıcı olduğunun belirlenmesi birçok AB ülkesinde endişelere yol açtı. Brüksel, AB ülkelerinin kendilerini korumak için sınırlarını kapatmasından endişe ediyor. Sınırların kapanmasının iç pazarlarda ürün alışverişini engelleyebileceği belirtiliyor.

Yeşiller partili politikacı Sven Giegold da yeni virüs varyantları nedeniyle Avrupa'nın ortak korona politikası geliştirmesi gerektiğini söyledi. Giegold, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, "Avrupa'nın eşit insidans seviyeleri için mümkün olduğunca aynı önlemleri öngören ortak bir aşamalı plana ihtiyacı var" dedi. Giegold, sınırların kapanmasının "Büyük zararı" olacağını da vurguladı. Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, ise Avrupalı komşularla koordineli bir korona politikası oluşturulamadığı taktirde sınır kontrollerinin "zorunlu" olacağını ileri sürdü. Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde sınır kontrolleri öngörmüyor. Avrupa'da endişe hakim 27 AB ülkesinde aşılama aynı anda başlamadı. Bazı ülkelerde aşılama ağır aksak ilerlerken Birlik içinde herkese yetecek kadar aşı da temin edilebilmiş değil. Bununla birlikte AB Komisyonu yaz aylarına kadar Birlik'teki yetişkinlerin yüzde 70'inin virüse karşı aşılanmasını hedefliyor. Aynı şekilde 80 yaşın üzerindeki vatandaşlar ve sağık personelinin yüzde 80'inin de Mart ayına kadar aşılanması öngörülüyor.