AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

Yoğunluklu olarak Sosyal Demokratların (S&D) liste başı adayı ve halihazırda AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hollandalı Frans Timmermans'ın ismi AB Komisyonu Başkanlığı için zikredilirken, AB Konseyi Başkanlığı için Dünya Bankası Üst Yöneticisi Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, AP Başkanlığına Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Alman Manfred Weber, AB Yüksek Temsilcisi için de liberallerden Danimarkalı Margrethe Vestager, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in isimleri geçiyor.

Zirvede, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler belirlenmeye çalışılıyor.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, başkanlık pozisyonlarını müzakere etmek için Brüksel'de tekrar bir araya geldi.

Liderleri en fazla zorlayan konunun 2014'te Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu Başkanı atanması sağlayan "Spitzenkandidat" sistemi olduğu düşünülüyor. AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının başkan atanmasını öngören sistemi, parlamentodaki birinci siyasi grup olan EPP, müzakereleri tıkamak pahasına tekrar uygulamak istiyor. Ancak liste başı adayı Weber'in destek görmemesi ve EPP'nin oy kaybetmiş olması, "Spitzenkandidat" sistemini zora sokuyor.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Herkesin tutumunda biraz değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir anlaşma sağlanabilir. Bugüne neşeli ve kararlı bir zihinle başlıyorum." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise "AB Komisyonu Başkanlığına bir kadının atanmasından memnuniyet duyarım." açıklamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedor Sanchez, Timmermans'ın AB değerlerini ve anlaşmalarını desteklediği için eleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Frans Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasını destekliyoruz." dedi.