AB Liderleri: ‘‘Putin Başarısız Olmalı’’

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklarken Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kıtaya imparatorluklar ve çatışmalar dönemini geri getirmekte başarısız olması gerektiğini söyledi.

Rusya, Putin’in savaş ilanıyla Ukrayna’ya karadan, havadan ve denizden işgal başlattı. Büyük kentlerde duyulan patlamalar ve silah sesleri arasında yaklaşık 100 bin kişi kaçtı, onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Perşembe akşamı acil toplanan AB Liderler Zirvesi’nde, Rusya’ya yeni yaptırımlar ilan etti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in ‘‘Şu ana kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketi’’ olarak tanımladığı önlemler arasında Ruslar’ın AB’deki malvarlıklarını dondurmak ve Rus bankalarının Avrupa’nın mali piyasalarına erişimini durdurmak da var.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter’dan yaptığı açıklamada paketin içerdiği yaptırımların yüzde 70’inin Rusya’nın bankacılık piyasasını ve devlete ait şirketleri hedef aldığını belirtti.

Basın toplantısında da konuşan Von der Leyen, yaptırımların Rusya’nın borçlanma maliyetlerini ve enflasyonunu arttıracağını söyledi.

Von der Leyen ayrıca ihracat kısıtlamalarının Rusya’nın rafinerileri için ihtiyaç duyduğu malzemelere erişimini azaltacağı için petrol sektörünü etkileyeceğini belirtti ve bunun zaman içinde Rusya’nın petrol gelirini azaltacağını kaydetti.

AB ülkeleri yaptırımlarda ne kadar ileri gidilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varamadıkları için ayrıntıları gelecek günlerde kararlaştıracaklar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AB liderler zirvesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında, ‘‘Savaş Avrupa’ya gerçek bir güç olması, enerji ve güvenlik alanlarında bağımsız olması gerektiğini gösterdi’’ dedi.

Macron'dan Putin'e Tepki

Macron, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanırken Minsk anlaşmalarının ayrıntılarını telefonda tartışarak, kendisiyle yaptığı görüşmelerde ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Macron, "Evet, ikiyüzlülük vardı, evet, barışı müzakere edebilecekken savaşı başlatmak için kasıtlı ve bilinçli bir seçim vardı" dedi.

Putin’le Perşembe günü telefonda kısa bir konuşma yapan Macron, bu konuşmayı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin isteği doğrultusunda, Rusya'nın askeri operasyonları durdurmasını istemek için yaptığını söyledi. Macron, Zelenski’nin Putin’e telefonla ulaşamadığını kaydetti ve görüşmeyi "açık, doğrudan ve hızlı" olarak niteledi.

