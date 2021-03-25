AB liderleri Turkiye’yi ‘parti kapatma ve kadın hakları’ konusunda uyardı

Türkiye ile ilişkiler konusunun da ele alındığı Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından yayımlanan bildirisde, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu, hukukun üstünlüğü ve temel hakların ise önemli kaygılar arasında yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Bildiride, "Siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve yakın zamanda alınan diğer kararlar, insan hakları açısından önemli bir gerilemeye işaret etmekte ve Türkiye'nin demokrasiye saygı, hukukukun üstünlüğü ve kadın hakları yükümlülükleriyle çelişmektedir" denildi.

Doğu Akdeniz'de düşen gerilim nedeniyle Türkiye'yi olumlu yönde teşvik edecek adımlar atılacağı belirtildi.

AB liderlerinin, 2016'da Türkiye'ye verdikleri Gümrük Birliği'nin modernize edilmesiyle ticari bağları derinleştirme taahhüdünü yerine getirmeye karar verdikleri, ancak Ankara'ya Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlaması halinde, ambargolarla karşılaşabileceği uyarısında bulunacağı belirtildi.