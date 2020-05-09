AB liderleri ve Erdoğan’dan birlik çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bütün Birlik üyelerinin yoksulluk ve işsizlikle hep beraber mücadele etmesini talep etti. Koronavirüs krizinin, AB’nin özellikle fakir üye ülkelerine büyük bir yük getirdiğini hatırlatan AB liderleri, salgınla birlikte milyonlarca insanın işini veya işletmesini kaybettiğini ve geleceğe belirsiz ve endişeli şekilde baktığını kaydetti. Üç lider, fakir bölgelere daha fazla yatırım yaparak hayatın iyileştirilmesini de talep etti.

Kriz sonrası başlayacak süreci biçimlendirirken yeni bir siyasi yaklaşımın gerekli olduğunu da vurgulayan AB liderleri, tekrar kalkınma için yeni fikirlere ve araçlara ihtiyaç olduğuna işaret etti. Bunların başında da küresel ısınmayla mücadelenin geldiği belirtildi.

Avrupa Birliği, bugün "Schuman Planı" diye tanınan plan ile kuruluşunun 70’nci yılını kutluyor. 9 Mayıs 1950’de dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurulmasını önermiş, söz konusu oluşumdan önce Avrupa Ekonomik Topluluğu, sonra da Avrupa Birliği oluşmuştu.