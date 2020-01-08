AB liderlerinden Serrac'a Türkiye uyarısı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan ve Türkiye tarafından da desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Fayiz es Serrac, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Güvenlik gerekçesiyle Trablus yerine Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede AB liderleri ve Maas, Türkiye'den asker talebinde bulunan Serrac'ı bu konuda uyardı.

Görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Serrac'a "askeri çözüm olmayacağını" söylediğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Libya'nın Suriye'ye dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. Libya'nın vekâlet savaşlarına sahne olmaması için çalışmaları gerektiğini ifade eden Maas, "Libya, ikinci bir Suriye olamaz. Bu nedenle hızla siyasi sürece girilmeli" dedi.

Bu kapsamda "etkili bir ateşkes anlaşması ve silah ambargosuna" ihtiyaç olduğunu belirten Maas, Almanya'da yapılması planlanan Libya zirvesini de önümüzdeki haftalarda Berlin'de gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi. Maas, Serrac'ın da Almanya'nın arabuluculuğuna sıcak baktığını ifade etti. Alman bakan, Libyalı liderin BM öncülüğündeki bir siyasi süreci, ateşkesi ve silah ambargosunu desteklediğini açıkladı.