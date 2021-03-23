AB liderlerine Türkiye çağrısı: Açık mesaj verin

Türkiye-Almanya Kültür Forumu tarafından Berlin'deki Gorki Tiyatrosu'nda bugün düzenlenen etkinlikte çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu bir araya geldi. Türkiye'deki gelişmelerin ele alındığı etkinlikte konuşann Alman siyasetçilerden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Michael Brand, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir "yalan, tehdit, korkutma ve hapis" siyaseti yürüttüğünü belirterek 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesine işaret etti.

Alman hükümeti ve AB'den tavır göstermelerinin beklendiğine dikkat çeken Brand, zirvede insan hakları, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının pazarlık konusu yapılamayacağına ilişkin açık bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa Konseyi'nden de çıkarılmalı"

Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, HDP hakkında kapatılma davası açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının eleştirildiği toplantıda Yeşiller Parti Milletvekili Cem Özdemir de Alman hükümetine çağrıda bulundu. Alman hükümetinin Ankara'daki iktidar partilerinin yetkililerine ekonomik yaptırımlar uygulaması gerektiğini kaydeden Özdemir, ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması için de bir süreç başlatılabileceğini ifade etti.