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AB liderlerinin 1,8 trilyon euroluk zirvesi

17.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

AB devlet ve hükümet başkanları, korona pandemisinden bu yana bugün ilk kez Brüksel'de toplanıyor.

AB liderlerinin 1,8 trilyon euroluk zirvesi

Zirvenin gündemi ise 1 trilyon 800 milyar euro.Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, korona yardımları ve AB'nin yedi yıllık bütçesi ile birlikte yaklaşık 1 trilyon 800 milyar euro hacmindeki mali paket üzerinde müzakere edecek.

Bu paketin bir kısmını korona nedeniyle resesyona giren ekonominin canlandırılmasına yönelik 750 milyar euro hacmindeki yardım fonu oluşturuyor. Diğer kısmı ise AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sunacağı 1,74 trilyon euroluk AB'nin yedi yıllık bütçesi.

Ancak kabul edilmesi için oy birliği gereken yardım fonu ile ilgili AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları var. Birlik içinde "tutumlu dörtlü" olarak bilinen Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç, korona yardım paketinde kesinti yapılmasını ve yapılan yardımların daha sonra geri ödenmesini istiyor. Ancak koronadan ağır etkilenen İtalya ve İspanya gibi ülkeler ise yardımların geri ödeme koşuluna bağlanmasına karşı.

"Yardımlar açık çek değil"

Zirve öncesi uzlaşma çağrısında bulunan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müzakarelerde herkesin biraz taviz vermesi gerektiğini söyledi.

"Bunu başaracağımızı düşünüyorum" diyen Bettel, Temmuz sonuna kadar bir anlaşma sağlanabileceğini dile getirdi. AB ülkelerinin dayanışma içinde davranması gerektiğini belirten Bettel, ancak yardımların "açık çek" olmadığını, ödemelerin kurallara ve denetime tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB dönem başkanı olmasından da memnuniyet duyduğunu söyleyen Bettel, "Sayın Merkel'e çok güveniyorum. Kendisi doğru yerde doğru kişi" şeklinde konuştu.

Uzlaşma çıkmayabilir

AB yetkilileri ise iki günlük liderler zirvesinden bir uzlaşma çıkmasını beklemiyor. Zirve öncesi yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken bir AB yetkilisi, dpa'ya "Bir anlaşma çıkması garanti değil, aksine hala çok önemli görüş ayrılıkları var" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa da Perşembe akşaım bir araya geldi. Görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Conte, zirvede hızlı bir anlaşma sağlanmasını dilediğini belirtti.

dpu,AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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