AB liderlerinin 1,8 trilyon euroluk zirvesi

Zirvenin gündemi ise 1 trilyon 800 milyar euro.Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, korona yardımları ve AB'nin yedi yıllık bütçesi ile birlikte yaklaşık 1 trilyon 800 milyar euro hacmindeki mali paket üzerinde müzakere edecek.

Bu paketin bir kısmını korona nedeniyle resesyona giren ekonominin canlandırılmasına yönelik 750 milyar euro hacmindeki yardım fonu oluşturuyor. Diğer kısmı ise AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sunacağı 1,74 trilyon euroluk AB'nin yedi yıllık bütçesi.

Ancak kabul edilmesi için oy birliği gereken yardım fonu ile ilgili AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları var. Birlik içinde "tutumlu dörtlü" olarak bilinen Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç, korona yardım paketinde kesinti yapılmasını ve yapılan yardımların daha sonra geri ödenmesini istiyor. Ancak koronadan ağır etkilenen İtalya ve İspanya gibi ülkeler ise yardımların geri ödeme koşuluna bağlanmasına karşı.

"Yardımlar açık çek değil"

Zirve öncesi uzlaşma çağrısında bulunan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müzakarelerde herkesin biraz taviz vermesi gerektiğini söyledi.